كيف يمكن للتاجر بناء متجره الخاص بمنصة سوق المدينة الإلكترونية؟.. إليك الخطوات

بشكل مباشر ومجاني..

تعد المنصة الإلكترونية بالمدينة المنورة التي تحمل شعار «من الدكان لكل مكان»، إحدى مبادرات غرفة المدينة المنورة، والتي تمكن صاحب المنشأة التجارية من الحصول على متجر إلكتروني معتمد يمكن من خلاله ممارسة النشاط التجاري الإلكتروني؛ حيث دعت الغرفة المنشآت الراغبة بالتسجيل من خلال الرابط التالي: ويمكن لكل تاجر الاشتراك في منصة سوق المدينة الإلكترونية بشكل مباشر ومجاني وبمجرد الدخول على موقع المنصة وبناء الموقع بخطوات بسيطة كالتالي: - إنشاء حساب متجر في سوق المدينة عن طريق التسجيل بإدخال رقم السجل التجاري وتأكيد بيانات المنشأة المسجلة بالغرفة التجارية الصناعية والموافقة على الشروط. - إدراج بيانات المنشأة التعريفية مثل الشعار ومختصر عن المنشأة وصور ترويجية للمنشأة. - إدراج بيانات وأرقام التواصل والسوشال ميديا وموقع المنشأة. - إدراج تصنيفات وأقسام المنتجات أو الخدمات. Advertisements - إدراج المنتجات وبياناتها وصورها. - تفعيل سلة المشتريات. - تفعيل الدفع الإلكتروني والموافقة على الشروط. - تفعيل شركات التوصيل. - استعراض المتجر الخاص بالمنشأة وتفعيله. كيف يمكن للتاجر الاشتراك بمنصة سوق المدينة الإلكترونية؟ الاشتراك بمنصة سوق المدينة الإلكترونية يتم بشكل مباشر ومجاني لجميع الشركات والمؤسسات والمصانع التي تمتلك سجلًا تجاريًّا في المدينة المنورة. وبعد بناء متجرك يُتاح للمشترك مجموعة متطورة أخرى من المميزات تكون باشتراك شهري أو سنوي بناء على باقات محددة، وهي باقة الانطلاق المجانية والباقة الأساسية والباقة الذهبية.

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