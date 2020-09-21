سفير الصين بالسعودية يهنئ باليوم الوطني: «نفرح بفرحكم ومجدكم»

وضع علم المملكة على كتفيه..
قدم سفير الصين لدى المملكة العربية السعودية، تشن وي تشينج، التهنئة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ90 للمملكة.
ونشر السفير الصيني –عبر حسابه على تويتر- صورة له مع قرينته، وهو يضع علم المملكة على كتفيه، وكتب قائلًا: «نفرح بفرحكم ومجدكم.. ونعتز بصداقتنا ورؤيتنا المشتركة».
وكان السفير الصيني بالرياض، عبّر أول من أمس، عن تقديره للدعم السعودي لمنظمتي الأمم المتحدة، والصحة العالمية، وخططها وإجراءاتها المختصة لمكافحة جائحة كورونا، قائلًا: «نثمن بشدة الدور القيادي للمملكة كرئيسة لمجموعة العشرين لتعزيز تضامن المجتمع الدولي وتنسيق الاستجابة للجائحة واستئناف الاقتصاد».
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