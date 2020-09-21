سفير الصين بالسعودية يهنئ باليوم الوطني: «نفرح بفرحكم ومجدكم»

قدم سفير الصين لدى المملكة العربية السعودية، تشن وي تشينج، التهنئة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ90 للمملكة.

ونشر السفير الصيني –عبر حسابه على تويتر- صورة له مع قرينته، وهو يضع علم المملكة على كتفيه، وكتب قائلًا: «نفرح بفرحكم ومجدكم.. ونعتز بصداقتنا ورؤيتنا المشتركة».

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وكان السفير الصيني بالرياض، عبّر أول من أمس، عن تقديره للدعم السعودي لمنظمتي الأمم المتحدة، والصحة العالمية، وخططها وإجراءاتها المختصة لمكافحة جائحة كورونا، قائلًا: «نثمن بشدة الدور القيادي للمملكة كرئيسة لمجموعة العشرين لتعزيز تضامن المجتمع الدولي وتنسيق الاستجابة للجائحة واستئناف الاقتصاد».

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