«العنف الأسري» يوضح آخر تطورات أزمة فتاة عين شمس المعنفة

تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري، مع ما تم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول تعرض فتاة للتعنيف من قبل إخوانها، موضحًا الإجراءات التي تم اتخذها حيال الموضوع.

وذكر «مركز بلاغات العنف الأسري 1919»، عبر حسابه على تويتر، أنه إشارة إلى ما تم تداوله حول فتاة تعرضت للعنف من قبل إخوانها، نوضح أنه تم رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري، وتوجيهها لوحدة الحماية الأسرية، وجارٍ اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص».

وانتشر هاشتاج «#انقذوا فتاة قرية عين شمس»، عبر موقع التواصل تويتر خلال الساعات الماضية، الذي رصد تعرض فتاة للتعنيف في قرية عين شمس بمركز الجموم في منطقة مكة المكرمة، بعد اختفائها لمدة عشر سنوات على يد إخوانها، وطالب المغردون بتدخل الجهات المختصة.

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