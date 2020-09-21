وزير الحج: الاعتماد على الحلول التقنية في مراحل العودة التدريجية للعمرة والزيارة

قال وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، إنه سيتم الاعتماد على الحلول التقنية في مراحل العودة التدريجية للعمرة والزيارة، بعد شهور من جائحة كورونا.

وأضاف وزير الحج والعمرة -خلال الملتقى الافتراضي الثاني لإثراء تجربة المعتمر- أن الوزارة ستعتمد في مراحل العودة التدريجية للعمرة والزيارة، على الحلول التقنية التي تمكن الشركات والمؤسسات من تسويق الخدمات عالميًا ومحليًا.

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