إطلاق «سوق المدينة الإلكتروني».. الاشتراك مباشر ومجاني وهذه أهم مميزاته

أطلقت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، منصةً «سوق المدينة الإلكتروني» للتجارة الإلكترونية لجميع المنشآت التجارية والصناعية والخدمية بالمدينة المنورة وذلك تحت شعار «من الدكان لكل مكان».

وتعد المنصة الإلكترونية إحدى مبادرات غرفة المدينة المنورة، والتي تمكن صاحب المنشأة التجارية من الحصول على متجر إلكتروني معتمد يمكن من خلاله ممارسة النشاط التجاري الإلكتروني؛ حيث دعت الغرفة المنشآت الراغبة بالتسجيل من خلال الرابط التالي: WWW.medmarket.sa.

وأوضح السوق عبر موقعه الإلكتروني، أن الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة تفتح آفاق التقنية لمنتسبيها من خلال منصة سوق المدينة الإلكتروني مدماركت والتي تهدف لتعزيز التجارة الإلكترونية بالمدينة المنورة لتنشيط ورفع ناتج المحتوى المحلى بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 والتطورات التقنية والاقتصادية الحاصلة بالعالم.

ما هو سوق المدينة الإلكتروني؟

سوق المدينة الإلكتروني هو مجمع تجاري إلكتروني، يضم جميع منشآت ومصانع ومؤسسات المدينة المنورة التجارية والخدمية المسجلة فقط بالغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة وهو إحدى مبادرات غرفة المدينة التي تهدف إلى إيصال تاجر المدينة بزبائنه في شتى أنحاء العالم.

وبخطوات بسيطة، يستطيع تاجر المدينة، تدشين موقعه ومتجره الإلكتروني في سوق المدينة، ليستفيد من جميع مميزات سوق المدينة الإلكتروني

وتعد الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، هي الجهة المالكة لسوق المدينة الإلكتروني.

وتعني منصة سوق المدينة الإلكتروني، الموقع الذي من خلاله تستطيع بناء متجرك في سوق المدينة الإلكتروني والذي يحتوي على جميع المتاجر المسجلة بسوق المدينة مرتبة حسب النشاط الرئيسي.

كما أنه يحتوي على منصة تعرض المنتجات المميزة عند كل المتاجر، والتي يتم التسويق لها بطريقة مميزة لتصل لأكبر عدد من العملاء المستهدفين بطرق تسويقية مبتكرة.

ومن خلال منصة سوق المدينة الإلكتروني تستطيع أن تستعرض المنتجات المميزة عند المتاجر المسجلة في المنصة وبإمكانك أيضًا الدخول على كل متجر على حدة واستعراض جميع منتجاته ورؤية تقييمات العملاء عليها وتقييمهم للمتجر.

وتتعدد مميزات سوق المدينة الإلكتروني، فهو مجمع تجاري ضخم يضم جميع مؤسسات وشركات ومصانع المدينة المنورة والتي قد يصل عددها إلى 40 ألف منشأة، وجميع المنشآت المسجلة بالسوق تحصل على شعار متجر موثوق به من الغرفة التجارية.

وتعد منصة سوق المدينة بوابة للوصول إلى زبائن أكثر وتعريف بالمنتجات بشكل أوسع. وتتيح لك أن تصل وتتواصل مع عملائك في جميع أنحاء العالم بكل سهولة ويسر.

وتسمح منصة سوق المدينة، للعميل بالدفع اللإلكتروني عن طريق بطاقات الائتمان.

Advertisements

وتتيح منصة سوق المدينة، بالتعاون مع شركات عدة، التوصيل بأسعار مميزة، ليمكن الوصول لعملائك في جميع أنحاء العالم.

وتمنح منصة سوق المدينة، فرصة التميز، كونك تاجر المدينة ومنتجاتك هي منتجات من المدينة المنورة.

بماذا تتميز منصة سوق المدينة عن المنصات الأخرى؟

تمتاز منصة سوق المدينة، بأنها منصة خاصة بشركات ومؤسسات ومصانع المدينة المنورة، وهي إحدى بادرات الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة.

وتوفر للتاجر، بناء موقعه بخطوات بسيطة وسهلة وإضافة منتجاته والبيع منها والاستفادة من بعض الخصائص في المنصة بشكل مجاني.

كما تمتاز جميع متاجر المنصة، بأنها موثوقة وحاصلة على شعار متجر موثوق من الغرفة التجارية بالمدينة المنورة.

وهي المنصة الأولى التي تحتوي على منشآت تجارية وخدمية وموقع خاص بكل منشأة مشتركة.

ويتم التسويق للمنصة بطريقة تسويقية مبتكرة تصل لشريحة عملاء أكبر في جميع أنحاء العالم عن طريق خبراء مختصين في التسويق.

بخلاف توافر خدمة الدفع الإلكتروني عن طريق بطاقات الإئتمان بشكل مجاني وبدون اشتراك في الشركات المقدمة للخدمة.

اقرأ أيضًا:

فرصة استثمارية لإنشاء سوق تجارية بالعزيزية.. وهذا آخر موعد لتقديم العطاءات

«غرفة المدينة المنورة» توفر وظائف شاغرة للرجال

«أمانة المدينة» تنفذ 2149 جولة رقابية وتغلق 107 منشآت مخالفة