وزير العدل يوجه بإطلاق خدمة صحيفة الدعوى بشكلها الجديد

كما تضمنت الخدمة الربط المباشر مع بيانات المحامين والوكالات والمرونة في إضافة الأطراف مثل الشركات والمؤسسات الأجنبية وكذلك سهولة متابعة الطلب بعد تقديمه من خلال حساب المستفيد في بوابة ناجز الإلكترونية. ويمكن الاستفادة من الخدمة الجديدة من خلال بوابة ناجز الإلكترونية najiz.sa بالدخول على خِدْمات "القضاء" خدمة صحيفة الدعوى وإدخال البيانات المطلوبة، ثم تقديم الطلب وستصل رسالة للمستفيد بقبول الدعوى أو استكمال المتطلبات في عملية إلكترونية دون الحاجة إلى زيارة المحاكم.
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