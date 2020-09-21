الفيصل يكرم الفائزين بجائزة مكة للتميز

توّج مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، الفائزين بجائزة مكة للتميّز في دورتها الحادية عشر عن أعمال 1440هــ، وذلك خلال الحفل الذي أقيم في مقر الإمارة بجدة بحضور عددٍ من الأمراء والمعالي والمسؤولين. وقال الأمير خالد الفيصل في كلمة بالمناسبة: "أهنئ الفائزين .. وأشكرُ الحاضرين .. وأفخرُ بكل مجتهدٍ أمين ". وفي كلمة الفائزين قدّم مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، نيابة عن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، الشكر والعرفان لأمير منطقة مكة المكرمة نظير منح جائزة التميز للوزارة عن مبادرة طريق مكة ، مثمناً لسموه تقديره لجهود المبدعين في مختلف المجالات. وقال المشرف العام على الجائزة مشعل بن عايض العتيبي: "الحمد لله الذي أكرمنا بدرة الأوطان، وملك الحزم سلمان برعاية العزيز الرحمن ، مملكة غالية وهمم عالية، ومكانة سامية ، تحاصرنا عين الحسود والأمل في الله ثم بالقيادة معقود، وجنود بواسل على الحدود تقاتل تدفع عنا الفتن، حماة للدين والمليك والوطن ، ويد تبني للمجد حضارة وللفكر منارة". وأضاف " اليوم لنا مع أمير التميز موعد وهو الذي لوَن الحروف فكراً وكتب الألوان شعراً ، له مع كل إدارة بصمة صدارة ومع كل إنجاز بسمة جدارة" .

ثمّ كرّم الأمير خالد الفيصل الفائزين بالجائزة على النحو التالي :" الفائز في فرع التميز في خدمات الحج والعمرة مبادرة طريق مكة نظير مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن الذي يندرج تحت برامج رؤية المملكة 2030 التي تشرف عليها وزارة الداخلية بالشراكة مع عدد من الجهات بهدف الوصول إلى حجٍ ذكي وتيسير رحلة ضيوف الرحمن من خلال إنهاء إجراءات الجوازات والجمارك والاشتراطات الصحية وفرز وترميز الأمتعة في مطارات بلدانهم ودخولهم إلى المملكة كأي رحلة داخلية.

وفي فرع التميز الإداري فاز فرع النيابة العامة بمنطقة مكة المكرمة نظير جهود الفرع في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للنيابة العامة ورؤيتها ورسالتها والسعي نحو التميز على مستوى النيابات وإطلاق عدد من المبادرات ضمن مرتكزات الرؤية في "الأداء والتعامل والحضور" ، بالإضافة إلى حصول رئيس الفرع على جائزة التميز على مستوى نيابات دول مجلس التعاون الخليجي 2019 .

كما فاز في فرع التميز الاقتصادي المركز الوطني للتنافسية "تيسير" نظير جهود المركز في اختيار "45" مشـروعاً وفرصةً جديدة في منطقة مكة المكرمة وفقاً لموقعها الجغرافي والميزانية الإجمالية والإطار الزمني للتنفيذ إضافة إلى فرص العمل المتوقعة التي سيتم توليدها وكذلك جهود المركز التي أثمرت بحصوله على المركز الأول عالمياً في إصلاحات بيئة الأعمال في تقرير سهولة ممارسة الأعمال .

وفي فرع التميز الثقافي فاز وقف لغة القرآن بجامعة الملك عبد العزيز كونها تقدم مبادرات الابتكارات التقنية في استخدامات اللغة العربية التي عززت أهداف ملتقى مكة الثقافي في دورته الرابعة تحت شعار "كيف نكون قدوة بلغة القرآن" التي تسعى إلى إيجاد موارد مالية ثابتة تحقق الاستدامة للمبادرات ودعم مشاريعها التي تعزز هوية المجتمع العربي وتحافظ على لسانه وتحمية من مخاطر العولمة اللغوية.

وفاز في فرع التميز الاجتماعي مبادرة "ثقة" بمديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة وهي مبادرة تستهدف نزلاء السجون وتأهيلهم للاندماج في المجتمع وتعزيز الثقة بقدراتهم وإمكاناتهم قبل الإفراج عنهم على عدة مراحل تتضمن التأهيل والتدريب والتشغيل والتوظيف ويتم تنفيذها بمساندة القطاعين العام والخاص ضمن المسؤولية الاجتماعية التي تعمل على تأهيل المستفيد اجتماعياً ونفسياً ومهارياً ومهنياً بما يحقق الأهداف المرجوة .

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فيما فاز بفرع التميز العمراني مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير جدة التاريخية نظير اهتمام سمو ولي العهد حفظه الله وحرصه الشديد بالمباني التاريخية في مدينة جدة لضمان استمرارها وبقائها شواهد راسخة على العمق الحضاري للمملكة وذلك بترميم عدد من المباني الآيلة للسقوط التي تحمل عناصر معمارية ثرية لتراث جدة لما يحقق تعزيز الحفاظ على التراث العمراني والمساهمة في مساندة المشاريع التي من شأنها المحافظة على المكتسبات التاريخية والحضارية المتوافقة مع رؤية المملكة 2030.

وفي فرع التميز البيئي فاز إستراتيجية الحج والعمرة الخضراء وهي مشروع ريادي يهدف إلى المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة من خلال إطلاق عدد من المبادرات والمؤشرات لتعزيز الوعي البيئي لدى ضيوف الرحمن وتطوير عمليات التجميع والفرز للنفايات واستثمارها من خلال صناعة التدوير والذي ينطلق من مدينة مكة والمشاعر المقدسة كنموذج ريادي للمدن الذكية الخضراء الصديقة للبيئة تحقيقاً التنمية المستدامة.

وفي فرع التميز العلمي والتقني فاز مركزيّ عبدالله بخش للتميز في الرعاية الصحية للكلى وامراض القلب للأطفال بجامعة الملك عبدالعزيز نظير الجهود المبذولة بتقديم الخدمة الطبية التخصصية عالية المستوى بالإضافة لما يقدمانه من خدمات مجتمعية وطبية وعلمية بأداء متميز ودور فعّال في خدمة المجتمع من تخصصات طبية ومجال علاج أمراض الكلى وأمراض القلب للأطفال المبنية على أسس ومعايير علمية وطبية.

وفاز في فرع التميز الإنساني كلٍّ من معالي الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح نظير جهوده إبّان عمله بإمارة منطقة مكة المكرمة وهيئة تطوير المنطقة ودوره الاستثنائي والفاعل خلال الفترة التي حققت الأثر الإيجابي في عدد من المجالات والأنشطة والبرامج والمبادرات التي تتعلق بالإنسان والمكان ، ووقف الشيخ محمد عطار لأيتام البلد الحرام نظير جهود الوقف في خدمة عدد "246" يتيماً ويتيمةً يستفيدون من برامج عديدة في المشروع الذي يقع على مساحة "98" ألف م2 بمكة المكرمة بقيمة إجمالية بلغت أكثر من مائتا مليون ريـال ويضم عدد "14" مبنى سكني للبنين والبنات ومبنى إداري وقاعة للمناسبات ونادي رياضي ومرافق ومركزاً للغسيل الكلوي.