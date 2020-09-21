السعودية اليوم / لجنة تنسيق المشروعات بالجوف تناقش معالجة التمديدات الكهربائية العشوائية ودرء مخاطر السيول



سكاكا 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واس

ناقشت لجنة تنسيق المشروعات -التي تضم عدداً من الجهات الحكومية- معالجة مخاطر التمديدات الكهربائية العشوائية والأمطار والسيول.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم برئاسة أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان بحضور مديري الإدارات الحكومية، حيث تمت مناقشة ثمانية ملفات خدمية وتنظيمية تضمنت ترخيص مشروع الوسط التجاري في سكاكا، وكذلك إيصال المياه والكهرباء لمرافق الأمانة.

وجرى استعراض مراحل الانتهاء من مشروع إسكان الملك عبدالله لوالديه واكتمال الخدمات المحيطة به، ومناقشة إيصال التيار الكهربائي لمدينة الحجاج (الشقيق)، وإزالة الأبراج الكهربائية الهوائية بطريق الوادي (القصور) (القريات)، وكذلك تأخر نقل الكابلات الخاصة بالشركة

وبحث الاجتماع وجود عدد من الكابلات والتمديدات الكهربائية المكشوفة والموصلة بشكل عشوائي من أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية والأعمال الإنشائية الأخرى, إلى جانب مناقشة استعدادات الجهات المعنية لمواجهة مخاطر مياه الأمطار والسيول من مشاريع للتصريف وإزالة التعديات على بطون الأودية والشعاب وكذلك نظافة العبارات.

// انتهى //

16:21ت م

0130



سكاكا 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واسناقشت لجنة تنسيق المشروعات -التي تضم عدداً من الجهات الحكومية- معالجة مخاطر التمديدات الكهربائية العشوائية والأمطار والسيول.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم برئاسة أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان بحضور مديري الإدارات الحكومية، حيث تمت مناقشة ثمانية ملفات خدمية وتنظيمية تضمنت ترخيص مشروع الوسط التجاري في سكاكا، وكذلك إيصال المياه والكهرباء لمرافق الأمانة.وجرى استعراض مراحل الانتهاء من مشروع إسكان الملك عبدالله لوالديه واكتمال الخدمات المحيطة به، ومناقشة إيصال التيار الكهربائي لمدينة الحجاج (الشقيق)، وإزالة الأبراج الكهربائية الهوائية بطريق الوادي (القصور) (القريات)، وكذلك تأخر نقل الكابلات الخاصة بالشركة السعودية للكهرباء بمشروع جسور وأنفاق الأمانة والبلديات التابعة لها.وبحث الاجتماع وجود عدد من الكابلات والتمديدات الكهربائية المكشوفة والموصلة بشكل عشوائي من أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية والأعمال الإنشائية الأخرى, إلى جانب مناقشة استعدادات الجهات المعنية لمواجهة مخاطر مياه الأمطار والسيول من مشاريع للتصريف وإزالة التعديات على بطون الأودية والشعاب وكذلك نظافة العبارات.// انتهى //16:21ت م0130

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