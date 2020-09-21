ع / السعودية اليوم / سمو أمير نجران يستعرض خطة الجهات المعنية بالمنطقة للاحتفال باليوم الوطني الـ90 للمملكة



نجران 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واس

استعرض صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبه اليوم , خطة الجهات المعنية بالمنطقة للاحتفال باليوم الوطني الـ 90 للمملكة , بحضور مدير شرطة المنطقة رئيس اللجنة الأمنية اللواء سعيد بن محمد أبو ذيبة، وأمين المنطقة المهندس حمد بن حسين عيبان، والمدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور إبراهيم بن صالح بني هميم.

وشدد سموه على ضرورة استمرار التكامل والتنسيق بين الجهات بما يحقق هدفًا واحدًا وهو سلامة الإنسان وصحته , مؤكدا ضرورة تكثيف الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس

من جهته أشار مدير شرطة المنطقة إلى الخطة الأمنية في تنظيم الحركة المرورية، والتنسيق مع الأمانة في مواقع التجمعات، ونشر الفِرق الأمنية لضبط المخالفين للإجراءات الوقائية.

وأوضح أمين المنطقة المهندس حمد بن حسين عيبان إتمام استعدادات الأمانة لليوم الوطني بما يتوافق مع الضوابط الوقائية المعتمدة، حيث جرى رفع 650 سارية تحمل العلم السعودي في الميادين والطرق، ونصب 96 لوحة تحمل هوية اليوم الوطني "همة حتى القمة"، وتزيين الشوارع بأشرطة ضوئية تزيد عن 30 ألف متر، بجانب تهيئة المتنزهات والحدائق لاستقبال العدد المسموح به من المتنزهين.

فيما أشار المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة إلى إطلاق أضخم شاشة عرض بالمنطقة تحمل هوية اليوم الوطني، إضافة إلى مشاركة جهته في الجهود الميدانية بما يزيد عن 500 موظف وموظفة من منسوبيها في الجانب التوعوي والوقائي، وتوزيع الكمامات والمعقمات.

// انتهى //

16:08ت م

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نجران 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واساستعرض صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبه اليوم , خطة الجهات المعنية بالمنطقة للاحتفال باليوم الوطني الـ 90 للمملكة , بحضور مدير شرطة المنطقة رئيس اللجنة الأمنية اللواء سعيد بن محمد أبو ذيبة، وأمين المنطقة المهندس حمد بن حسين عيبان، والمدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور إبراهيم بن صالح بني هميم.وشدد سموه على ضرورة استمرار التكامل والتنسيق بين الجهات بما يحقق هدفًا واحدًا وهو سلامة الإنسان وصحته , مؤكدا ضرورة تكثيف الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا في إجازة اليوم الوطني 90 لضمان صحة وسلامة الجميع، لا سيما في المواقع التي تشهد كثافة في الميادين والساحات والمتنزهات والمجمعات التجارية.من جهته أشار مدير شرطة المنطقة إلى الخطة الأمنية في تنظيم الحركة المرورية، والتنسيق مع الأمانة في مواقع التجمعات، ونشر الفِرق الأمنية لضبط المخالفين للإجراءات الوقائية.وأوضح أمين المنطقة المهندس حمد بن حسين عيبان إتمام استعدادات الأمانة لليوم الوطني بما يتوافق مع الضوابط الوقائية المعتمدة، حيث جرى رفع 650 سارية تحمل العلم السعودي في الميادين والطرق، ونصب 96 لوحة تحمل هوية اليوم الوطني "همة حتى القمة"، وتزيين الشوارع بأشرطة ضوئية تزيد عن 30 ألف متر، بجانب تهيئة المتنزهات والحدائق لاستقبال العدد المسموح به من المتنزهين.فيما أشار المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة إلى إطلاق أضخم شاشة عرض بالمنطقة تحمل هوية اليوم الوطني، إضافة إلى مشاركة جهته في الجهود الميدانية بما يزيد عن 500 موظف وموظفة من منسوبيها في الجانب التوعوي والوقائي، وتوزيع الكمامات والمعقمات.// انتهى //16:08ت م0122

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