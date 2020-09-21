السعودية اليوم / تقنية البنات بالأحساء توقع مذكرة تفاهم مع مركز طاقات لتوظيف خريجاتها



الأحساء 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واس

وقّعت الكلية التقنية للبنات بالأحساء اليوم مذكرة تفاهم مع فرع مركز طاقات بالهفوف، تهدف إلى توظيف خريجات الكلية في القطاع الخاص من خلال الفرص الوظيفية التي يوفرها مركز طاقات للتوظيف بالتنسيق مع الشركات المدرجة تحت مظلة برنامج طاقات، وكذلك التعاون في إقامة ورش عمل لنشر وعي الخريجات عن العمل وتثقيفهم بأخلاقيات المهن وأهدافها الوظيفية، وذلك في مقر الكلية.

وأوضحت عميدة الكلية سارة الصرعاوي أن الاتفاقية ستُعزَّز بدعم وتبني الخريجات، وتلبية حاجات المجتمع في تطوير ورفع كفاءة الملتحقات ضمن البرنامج للإسهام الفاعل في التنمية الوطنية.

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15:56ت م

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