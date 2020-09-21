السعودية اليوم / رئيس الحكومة التونسية يؤكد أن تونس لن تخضع للحجر الصحي مجددًا



تونس 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واس

أكّد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي اليوم أنه لن تتمّ العودة إلى إجراء الحجر الصحّي الشامل في الوقت الراهن.

وقال المشيشي في تصريح صحفي أنه طلب من وزارة الداخلية التونسية تكثيف الحملات الهادفة إلى فرض ارتداء الكمامات في وسائل النقل والمقاهي والتجمعات التي تشهد ارتفاعًا خطيرًا للعدوى .

مما يذكر أن تونس كانت قد أعلنت عن الحجر الصحي الشامل في 22 مارس الماضي ثم الإعلان عن رفع هذا الحجر تدريجيا في 4 مايو الماضي.

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15:33ت م

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