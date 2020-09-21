السعودية اليوم / باكستان تسجل 633 إصابة بفيروس كورونا



إسلام آباد 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واس

سجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 حالات وفاة، و633 إصابة مؤكدة بفيروس

وارتفعت الحصيلة الإجمالية لحالات الإصابة التي سُجلت في باكستان منذ ظهور فيروس كورونا إلى 306304 حالات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6420 حالة وفاة، وفقا لما أعلنه المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم.

وبلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 292869 حالة، في حين توجد 7015 حالة نشطة.

// انتهى //

15:22ت م

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إسلام آباد 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واسسجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 حالات وفاة، و633 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.وارتفعت الحصيلة الإجمالية لحالات الإصابة التي سُجلت في باكستان منذ ظهور فيروس كورونا إلى 306304 حالات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6420 حالة وفاة، وفقا لما أعلنه المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم.وبلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 292869 حالة، في حين توجد 7015 حالة نشطة.// انتهى //15:22ت م0105

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