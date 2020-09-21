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شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 492 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
الإثنين 21 سبتمبر 2020
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين تسجيل 27 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 4512 حالة.
وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 492 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 330246 حالة.
ولفتت الوزارة إلى تسجيل 1060 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 311499 حالة
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