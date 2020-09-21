شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البيئة: "صافر" مهملة منذ 5 سنوات وتمثل خطراً على اليمنيين والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي: خزان صافر النفطي لم يحظ بالعناية منذ عام 2015 وتسرب النفط سيؤثر على حياة اليمنيين اقتصاديا واجتماعيا.

وأضاف الفضلي في كلمته خلال اجتماع لمجلس وزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة بالدورة الاستثنائية بطلب من المملكة: أن ميليشيا الحوثي ومن يدعمها ساهمت في إهمال صيانة الخزان، وسنسلط الضوء على المخاطر وتأثيرها على البيئة.

وكان الاجتماع قد ناقش سبل آليات تفعيل القرار رقم 582 الصادر عن مجلس وزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة في دورته العادية رقم (31 ) بتاريخ 24 اكتوبر 2019، والخاص بالتأكيد على أهمية إيجاد الحل المناسب لتفادي كارثة بيئية جراء عدم صيانة السفينة ( صافر ) النفطية قبال ميناء راس عيسي النفطي في البحر الأحمر منذ عام 2015 م.

وأوضح الجهود المبذولة في المنطقة العربية للتعامل مع المخاطر البيئية والاقتصادية المحتملة للخزان العائم صافر ومدي فاعليتها والتوجهات المستقبلية التى يجب اتخاذها.