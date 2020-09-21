شكرا لقرائتكم خبر عن «العوجا».. لأول مرة قادة المملكة يروون التاريخ السعودي بأنفسهم والان نبدء بالتفاصيل

- الأسماء التي لم يكن الأطفال يعرفونها إلا نصوصا في كتب التاريخ سوف يرونها أمامهم

- فيديو لأول مرة يقدم قادة الدولة السعودية الأولى وأبطالاً من التاريخ السعودي ودورهم في التأسيس

- الاستفادة من مخرجات المشروع في المتاحف الوطنية والمطبوعات ذات العلاقة بتاريخ المملكة

- رواية التاريخ في العالم العربي بعد مشروع العوجا ستختلف تماما عن روايته قبل ذلك

- بلغ عدد المشاهدات أكثر من 5 ملايين مشاهدة خلال ثلاثة أيام

- من المخطط أن يتم الإنتاج بالتعاون مع كبرى الشركات في اليابان لنشر التاريخ السعودي

أطلقت شركة مانجا للإنتاج التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان "مسك" الخيرية فيديو "العوجا" بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة, ويعرض الفيديو لأول مرة قادة الدولة السعودية الأولى و أبطالاً من التاريخ السعودي الذين كان لهم الفضل بعد الله في التأسيس والتوحيد منذ عام 1157هـ/ 1744م.

وتمَّ رسم الشخصيات وإنتاجها عن طريق كفاءات وطنية في شركة مانجا للإنتاج بالشراكة مع دارة الملك عبدالعزيز التي تولت المراجعة والتدقيق الشامل.

ويستعرض الفيديو لمحة سريعة عن الأحداث التاريخية التي حدثت في الدولة السعودية الأولى ويرافق الفيديو أغنية وطنية.

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وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة مانجا الدكتور عصام البخاري, أن رواية التاريخ في العالم العربي بعد مشروع العوجا ستختلف تماما عن رواية التاريخ قبل العوجا، والأسماء التي لم يكن الأطفال يعرفونها إلا نصوصا في كتب التاريخ وسوف يرونها أمامهم، سوف يستشعرون عظمتها وتضحياتها، ليسيروا على نهجها في خدمة الدين ثم الملك والوطن" .

ومن المخطط الاستفادة من مخرجات المشروع في المتاحف الوطنية والمطبوعات العلمية والتعليمية ذات العلاقة بتاريخ المملكة.

من جهته أكد الأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز الدكتور فهد السماري, أنَّ هذا المشروع الكبير نتاج قيادة عظيمة وعت التاريخ وفكرت في الوطن وشبابه ومستقبله، عاداً توقيع دارة الملك عبدالعزيز مع شركة مانجا خطوة نوعية في تقريب التاريخ الوطني للشباب".

ويعد الفيديو مادة تشويقية عن الشراكة التي تمت في الأول من ديسمبر في عام 2019م بين شركة مانجا للإنتاج ودارة الملك عبد العزيز, إذ بلغ عدد المشاهدات أكثر من خمسة ملايين مشاهدة خلال ثلاثة أيام.

وتهدف هذه الشراكة إلى إنتاج مشروع يوثق تاريخ الدولة السعودية عبر القصص المصورة (المانجا) والرسوم المتحركة و توثيق الشخصيات التاريخية والأحداث التي كونت تاريخ المملكة العربية السعودية الأولى إلى تاريخنا المعاصر، وعرضها في قالب شائق وجذاب موجه للأجيال الصاعدة والقادمة بهدف تثقيفها وتعريفها بالتضحيات والبطولات التي بُذلت لنصل إلى ما نحن فيه من خير وسلام.

ومن المخطط أيضا أن يتم الإنتاج بالتعاون مع كبرى الشركات في اليابان في هذه المجالات لنشر التاريخ السعودي الأصيل والمُلهم للعالم.

وحول المشروع قال مدير مشروع العوجا المهندس عبدالله الحسينان: "إن فريق العمل المعني بالمشروع تعمق في تاريخنا العريق ووجد كنزاً ثرياً من مجدٍ وعزة من انتصاراتٍ وتضحيات نتج عنها الأمن والأمان وزاد الحب والولاء لهذا الوطن العظيم فوجب علينا نحن كفريق عمل في مانجا للإنتاج إنصاف هذا التاريخ البطولي وتسليط الضوء عليه بطريقه جذابه مفيدة وماتعة."

مما يذكر أن شركة مانجا دعمت المواهب السعودية مُنذ تأسيسها وعززت دورهم في صناعة التاريخ السعودي، حيث أبدت مديرة قسم الأنيميشن في مانجا سارة محمد فخرها واعتزازها بجهود فريق العمل في المشروع, مقدمة الشكر لدارة الملك عبدالعزيز وفريقها على جهودهم وتعاونهم.

وقالت: "لقد كنت أتابع من صغري رسوماً متحركة وقصصاً مصورة عن تاريخ العالم، نجح صناع هذه الأعمال في التعريف بالتاريخ ونقله من الكتب إلى محتوى فني جميل ومؤثر شكَّل ذاكرة صورية تناقلتها الأجيال وتعلقت بها، وأبطال بلادنا الملهمون وتاريخنا الحافل جديرون بالاحتفاء والتعريف بهم من خلال التجسيد الفني اللائق لمسيرة البناء العظيمة".