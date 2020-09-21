شكرا لقرائتكم خبر عن الشؤون الإسلامية: تنظيم جديد للتبرعات الخاصة بإعمار المساجد والان نبدء بالتفاصيل

أصدر وزيرالشؤون الإسلامية د. عبداللطيف آل الشيخ، اليوم، قراراً يقضي بإنشاء إدارة لشؤون المتبرعين لإعمار المساجد في ديوان الوزارة تتولى الإشراف الفني على تنظيم التبرعات الخاصة بإعمار المساجد في إدارات شؤون المتبرعين في فروع الوزارة بمناطق المملكة، وذلك تسهيلاً على المتبرعين.

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