شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الحج: حلول تقنية لعودة العمرة تدريجياً والان نبدء بالتفاصيل

• الاندماجات في قطاع العمرة ستخفف التكاليف التشغيلية

قال وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، أن "الوزارة ستعتمد في مراحل العودة التدريجية للعمرة والزيارة على الحلول التقنية التي تمكن الشركات والمؤسسات من تسويق الخدمات عالميا ومحليا".

جاء ذلك خلال الملتقى الافتراضي الثاني لإثراء تجربة المعتمر بعنوان "التحول المؤسسي في شركات العمرة ومقدمي الخدمات للمعتمرين".

وأوضح أن الاندماجات والاستحواذات في قطاع العمرة ستخفف التكاليف التشغيلية وستزيد كفاءة التشغيل وتنوع الخدمات، مضيفاً :"لدينا محتوى ضخم من الخدمات التي يمكن أن تقدم من القطاع الخاص"