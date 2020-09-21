شكرا لقرائتكم خبر عن «العواد»: التنظيم الموحد لبيئة العمل يحقق المساواة والان نبدء بالتفاصيل

أوضح رئيس هيئة حقوق الإنسان عواد بن صالح العواد أن التنظيم الموحد لبيئة العمل الذي أصدرته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يسهم في في تحقيق المساواة، وحفظ الحقوق الإنسانية للعاملين في القطاع الخاص من التعديات، والتمييز والضغط على حرية الفرد، بما يراعي كرامة الإنسان، ويرفع من جاذبية بيئة العمل في المملكة.

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