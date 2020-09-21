شكرا لقرائتكم خبر عن 13649 مستفيدًا لعيادات «تطمن» في تبوك والان نبدء بالتفاصيل

قدمت عيادات "تطمن " في تبوك خِدْماتها لـ 13649 مستفيدًا، وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن . وتقدم عيادة "تطمن" خِدْماتها من خلال 10 عيادات ، موزعة على عدة مرافق صحية . يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19 " المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة .

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