شكرا لقرائتكم خبر عن "العنف الأسري" يتفاعل مع الفتاة المعنفة من قبل إخوانها والان نبدء بالتفاصيل

أوضح مركز بلاغات العنف الأسري ، أنه بإشارة إلى ما تم تداوله حول فتاة تعرضت للعنف من قبل اخوانها، فأنه تم رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري وتوجيهها لوحدة الحماية الأسرية وجاري اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

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