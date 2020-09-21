شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: رياح وأتربة على الشرقية حتى الـ 5 مساءً والان نبدء بالتفاصيل
حذرت الهيئة العامة للأرصاد من نشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على المنطقة الشرقية، وتشمل محافظة: (الأحساء، العديد، النعيرية، بقيق، حفر الباطن، قرية العليا).
وأوضحت أن الحالة تبدأ من الساعة الثامنة صباحا وتنتهي – بمشيئة الله- عند الخامسة مساء.
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