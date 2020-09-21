- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم بعد الملكة رانيا تصميم محمد آشي يلفت الأنظار في جوائز Emmy ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
بعد الملكة رانيا تصميم محمد آشي يلفت الأنظار في جوائز Emmy
أُذيع الحفل افتراضيًا بسبب الجائحة
متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف
تابع آلاف المعجبين بالدراما حفل توزيع الجوائز إيمي Emmy الذي أُذيع هذا العام لأول مرة افتراضيًا؛ نظرًا لظروف جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تمامًا مثل العديد من الأحداث في 2020.
ورغم أن حفل كان على جوائز Emmy انتقل إلى المجال الرقمي في ضوء الوباء العالمي، إلا أن هذا لم يمنع المرشحين والمقدمين من التألق.
وقد استضاف المرشحون احتفالاتهم الخاصة في منازلهم وغرف الفنادق، ومن بين الإطلالات المبهرة التي لفتت أنظار المتابعين، إطلالة الممثل والمغني الأمريكي بيلي بورتر.
بدا بورتر مذهلًا بشكل خاص في بدلة بيضاء من تصميم شركة آشي ستوديو السعودية، لصاحبها محمد آشي، وكانت السترة من الكريب الحريري، مع قماش بذيل طويل حول خط العنق.
وتم تصميم السترة المزينة بأزرار مع بنطال واسع، وقد أضاف بورتر لمسته الخاصة من خلال التفاخر بالكثير من الخواتم الماسية.
تصميمات المصمم السعودي محمد آشي
وكان قد تصدر اسم آشي محركات البحث في الشهر الماضي، بعد أن نشرت الملكة رانيا عدة صور لها بمناسبة عيد ميلادها، وكان من ضمنها صورة بفستان أبيض من الكريب بأكمام طويلة وياقة دائرية وتزیّن بالتطريزات.
ويُذكر أن كل من كاردي بي، والمغنية البریطانیة إیلي غولدینغ، وبیونسه، وسیلین دیون وإیفا لونغوريا وناتالي بورتمان قد ارتدين تصميمات مختلفة من محمد آشي.
حفل جوائز Emmy
وأُقيم حفل توزيع جوائز الـ Emmy في دورته الـ 72 افتراضيًا اليوم، وقدمه الإعلامي الساخر جيمي كيميل في لوس أنجلوس أمام صالة كبيرة مقاعدُها فارغة، بينما تسلم الفائزون جوائزهم المرموقة من منازلهم.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الملكة رانيا تصميم محمد آشي يلفت الأنظار في جوائز Emmy لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.