بعد الملكة رانيا تصميم محمد آشي يلفت الأنظار في جوائز Emmy

2020-09-21

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

تابع آلاف المعجبين بالدراما حفل توزيع الجوائز إيمي Emmy الذي أُذيع هذا العام لأول مرة افتراضيًا؛ نظرًا لظروف جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تمامًا مثل العديد من الأحداث في 2020.

ورغم أن حفل كان على جوائز Emmy انتقل إلى المجال الرقمي في ضوء الوباء العالمي، إلا أن هذا لم يمنع المرشحين والمقدمين من التألق.

وقد استضاف المرشحون احتفالاتهم الخاصة في منازلهم وغرف الفنادق، ومن بين الإطلالات المبهرة التي لفتت أنظار المتابعين، إطلالة الممثل والمغني الأمريكي بيلي بورتر.

بدا بورتر مذهلًا بشكل خاص في بدلة بيضاء من تصميم شركة آشي ستوديو السعودية، لصاحبها محمد آشي، وكانت السترة من الكريب الحريري، مع قماش بذيل طويل حول خط العنق.

وتم تصميم السترة المزينة بأزرار مع بنطال واسع، وقد أضاف بورتر لمسته الخاصة من خلال التفاخر بالكثير من الخواتم الماسية.

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تصميمات المصمم السعودي محمد آشي

وكان قد تصدر اسم آشي محركات البحث في الشهر الماضي، بعد أن نشرت الملكة رانيا عدة صور لها بمناسبة عيد ميلادها، وكان من ضمنها صورة بفستان أبيض من الكريب بأكمام طويلة وياقة دائرية وتزیّن بالتطريزات.

ويُذكر أن كل من كاردي بي، والمغنية البریطانیة إیلي غولدینغ، وبیونسه، وسیلین دیون وإیفا لونغوريا وناتالي بورتمان قد ارتدين تصميمات مختلفة من محمد آشي.

حفل جوائز Emmy

وأُقيم حفل توزيع جوائز الـ Emmy في دورته الـ 72 افتراضيًا اليوم، وقدمه الإعلامي الساخر جيمي كيميل في لوس أنجلوس أمام صالة كبيرة مقاعدُها فارغة، بينما تسلم الفائزون جوائزهم المرموقة من منازلهم.





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