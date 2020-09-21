شكرا لقرائتكم الشؤون الإسلامية تستحدث إدارة لشؤون المتبرعين لإعمار المساجد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-09-21 الشؤون الإسلامية تستحدث إدارة لشؤون المتبرعين لإعمار المساجد متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ اليوم قرارًا يقضي بإنشاء إدارة لشؤون المتبرعين لإعمار المساجد في ديوان الوزارة. وبحسب القرار تتولى الإدارة المستحدثة الإشراف الفني على تنظيم التبرعات الخاصة بإعمار المساجد في إدارات شؤون المتبرعين في فروع الوزارة بمناطق المملكة، وذلك تسهيلًا على المتبرعين.

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