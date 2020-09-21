تطبيق توكلنا : تسجيل الأبناء شرط ظهورهم في منصة مدرستي

2020-09-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

جدد تطبيق توكلنا التأكيد على أهمية تسجيل الأبناء في حساب ولي الأمر حتى يمكن استعراض بياناتهم في منصة مدرستي.

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وقال التطبيق ردًا على سؤال أحد المواطنين : يجب التأكد من إضافة الأبناء والبنات ضمن أفراد الأسرة في حساب توكلنا لولي الأمر لكي يتمكن من استعراض بيانات منصة مدرستي لهم.

يأتي هذا فيما تتواصل عملية تسجيل الأبناء في التطبيق للحصول على بيانات الدخول إلى المنصة بالتزامن مع استئناف الدراسة عن بعد لمدة 7 أسابيع ضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا.

تسجيل الطلاب في تطبيق توكلنا

وتتم إضافة الأبناء في منصة مدرستي عبر توكلنا من خلال الخطوات التالية:

تسجيل دخول تطبيق توكلنا من حساب ولي الأمر.

انقر على أيقونة (حسابي).

انقر على أيقونة (الأفراد والمكفولين).

اختر إضافة الأبناء.

طريقة دخول منصة مدرستي عبر توكلنا

وأوضح تطبيق توكلنا أن طريقة الدخول على منصة مدرستي تتم عبر الخطوات التالية:

قم بتحميل تطبيق توكلنا، أو حدث التطبيق إذا كان محملًا سابقًا على جهازك.

الدخول إلى بيانات المنصة في تبويب حسابي.

بعدها سوف تجد في البيانات اسم المستخدم الخاص بك للدخول إلى المنصة أو أسماء المستخدمين التابعين.

اختر اسم المستخدم الذي تريد الحصول على كلمة السر له

ثم اضغط على إرسال للحصول على كلمة السر مع العلم أنّه لا يمكن إرسال معلومات كلمة المرور لكل تابع أكثر من مرتين في اليوم.

بعد ذلك سوف تصلك رسالة تحتوي على كلمة السر للتابع الذي تم اختياره في الخطوة السابقة.

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