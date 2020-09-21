أمطار ورياح نشطة تحد الرؤية على جازان

2020-09-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل محافظات الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا.

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وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 7 مساءً.

حالة الطقس اليوم

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض والمنطقة الشرقية. في حين تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على مناطق (جازان، عسير، الباحة مكة المكرمة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-32كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.



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