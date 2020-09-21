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أمسية ثقافية تناقش دور الإعلام في تعزيز المواطنة بالباحة
متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة
ينظم المركز الإعلامي بالباحة بالشراكة مع جامعة الباحة أمسية وطنية ثقافية تحت عنوان (دور الإعلام في تعزيز المواطنة الصادقة) وذلك بعد مغرب يوم الاثنين 11 من الشهر الجاري بمقر مركز الحسام للمؤتمرات طريق المطار، يشارك في طرح الأوراق الدكتور عبد الله بن خميس العُمري، والدكتور خالد عمير الغامدي ويديرها الإعلامي الأستاذ محمد هضبان.
يأتي ذلك برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير المنطقة وحضور وكيل الإمارة أحمد بن صالح السياري.
وأشار مدير المركز الإعلامي بالباحة جمعان الكرت إلى أن هذه الأمسية تأتي ضمن البرامج والأنشطة يقوم بها المركز بمناسبة اليوم الوطني المجيد حيث سيتم إصدار العدد الثالث من مجلة جارة السحاب متوجًا بكلمة لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود أمير منطقة الباحة ومحتويًا على مشاعر وانطباعات عدد من المسؤولين والمواطنين بهذه المناسبة العظيمة في نفوس أبناء الوطن.
وقدم الكرت الشكر والتقدير لأمانة منطقة الباحة لتهيئة مكان إقامة الأمسية، وللراعي الإعلامي وكالة فنون الإعلامية لصاحبها الأستاذ سعيد بن محمد الكردي وللراعي حلويات تركيا لصاحبها الأستاذ عبد العزيز مهدي الكرت.
وبهذه المناسبة يوجه المركز الإعلامي بالباحة الدعوة للجميع للحضور والمشاركة.
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