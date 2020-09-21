فيديو وصور.. أملج مالديف السعودية

2020-09-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف عبدالرحمن المطيري أحد مشاهير السناب عن بعض ملامح جمال شواطئ أملج في منطقة تبوك من خلال العديد من الصور ومقاطع الفيديو التي شاركها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

شواطئ أملج تثير ذهول المواطنين

وأثارت هذه الصور اندهاش الكثير من المواطنين الذين شاهدوا شواطئ أملج للمرة الأولى وسط ذهول وربما عدم تصديق أن تكون في المملكة مثل هذه الشواطئ التي لا تقل عن شواطئ المالديف أو ماليزيا.

ودعا المغردون إلى التوجه نحو السياحة الداخلية والتعرف على المقومات السياحية التي تمتلكها المملكة بدلًا من اللهث وراء السفر للخارج في كل عام.

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معلومات عن أملج

تقع على ساحل البحر الأحمر بين مدينة الوجه شمالًا ومدينة ينبع جنوبًا، وتبعد عن مدينة تبوك بحوالي 500 كم إلى الجنوب الغربي وهي من المواقع التاريخية القديمة.

وقد انتعشت المدينة واتسعت في العصر الحاضر وزادت حركة النشاط التجاري والعمراني والتعليمي بالمدينة ونشطت هذه الحركة بشكل ملحوظ بعد افتتاح الطريق البحري بين ضبا (280 كم شمالًا) في الجانب السعودي وسفاجة في الجانب المصري.

أرخبيل من الجزر

ويوجد العديد من الجزر على ساحل أملج تصل إلى 60 جزيرة تقريبًا من أهمها الجزر ثلاث التي تقع أمام أملج مباشرة، وأشهرها جبل حسان وجزر أم سحر وهي سبعة جزر تمثل ما يعرف بجزر الفوايدة.

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