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10 معلومات عن نبات الشيح بعد الموافقة عليه لعلاج كوفيد-19

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2020-09-21

10 معلومات عن نبات الشيح بعد الموافقة عليه لعلاج كوفيد-19

صادقت عليه منظمة الصحة العالمية

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

صادقت منظمة الصحة العالمية على بروتوكول لاختبار الأدوية العشبية الإفريقية كعلاجات محتملة لفيروس المستجد (كوفيد-19)، ويأتي ذلك بعد أشهر من محاولات رئيس مدغشقر للترويج لمشروب يعتمد على نبات الشيح، فما هو وما هي فوائده؟

6 معلومات عن نبات الشيح بعد الموافقة عليه لعلاج كوفيد-19

وكان خبراء منظمة الصحة العالمية ونظرائهم من منظمتين أخريين قد أقروا بروتوكولًا للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية للأدوية العشبية لعلاج كوفيد-19، مشيرين إلى أن التجارب السريرية للمرحلة الثالثة محورية في التقييم الكامل لسلامة وفعالية المنتج.

وقال بروسبر توموسيمى، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية: إذا تبين أن أحد منتجات الطب التقليدي آمن وفعال ومضمون الجودة، فإن المنظمة ستوصي بتصنيعه محليًا على نطاق واسع.

6 معلومات عن نبات الشيح بعد الموافقة عليه لعلاج كوفيد-19

وشركاء منظمة الصحة العالمية هم المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها ومفوضية الاتحاد الإفريقي للشؤون الاجتماعية.

10 معلومات عن نبات الشيح

6 معلومات عن نبات الشيح بعد الموافقة عليه لعلاج كوفيد-19

1- اسم نبات الشيح العلمي أرتيميسيا (Artemisia).

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2- يتميز برائحة عطرية ومذاق مر.

3- يتم زراعته في أمريكا اللاتينية والمغرب العربي وأستراليا وآسيا.

4- يُستخدم نبات الشيح على نطاق واسع في مدغشقر، وكذلك في العديد من البلدان الإفريقية الأخرى.

5- يُعرف أيضًا باسم سي في أو CVO.

6- أثبت النبات فعاليته المؤكدة ضد الملاريا.

6 معلومات عن نبات الشيح بعد الموافقة عليه لعلاج كوفيد-19

7- أجاز رئيس مدغشقر أندري راجولينا وصفه كعلاج للفيروس.

8- يتميز نبات الشيح بفوائده لمرضى داء السكري، كما ينشط الدورة الدموية.

9- له فوائده أيضًا في علاج الالتهابات التي تحدث بسبب عدوى البكتيريا والفيروسات، كما أنه يُعد صديقًا للجهاز الهضمي.

10- يعمل على تخفيف التوتر والاكتئاب، وبشكل عام فهو مفيد للشعر والبشرة.

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