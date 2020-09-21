رقم حساب المواطن المجاني 2020 استعلام شكوى دفعات الدعم للمواطنين المسجلين

بعد نزول الدفعة الشهرية من برنامج حساب المواطن يلاحظ البعض أن هناك خطأ ما من احتساب الدعم المستحق الشهري لذى يرغب في تقديم طعن على الدفعة الشهرية حتى يقوم البرنامج بإعادة النظر، بعد أن يقوم المسجلين بمراجعة بياناتهم والتأكد أن الخطأ هو من البرنامج وليس بسبب طلب تعديل وقد أوضح البرنامج أن هناك العديد من الطرق لتقديم شكوى على الدفعة السابقة ومنها الرقم المجاني الموحد لتقديم شكاوي حساب المواطن.

موعد نزول دفعات حساب المواطن

في وقت سابق أعلن حساب المواطن أن الدفعات الشهرية منتظمة في النزول في موعدها و هو العاشر من الشهر الميلادي وذلك حتى بعد أن توقف حساب المواطن عن تسجيل حسابات جديدة باستثناء من قاموا برفع مستندات إثبات استقلالية المسكن تحقيقا لهدف برنامج حساب المواطن وهو دعم الأسرة للمحروقات.

رقم حساب المواطن المجاني

19912 هو الرقم المجاني الموحد للاتصال المباشر الهاتفي وطرح أسئلة حول الدفعة السابقة المقدمة من البرنامج ويكون ذلك بعد نزول الدفعة الشهرية بعدة أيام ، يتم استقبال الشكاوي عبر الرقم المجاني وعبر رفع الاعتراض على الدفعة من خلال الموقع الإلكتروني كما يمكنكم طرح الأسئلة المباشرة لدعم المواطن عبر تويتر من خلال الصفحة الرسمية للبرنامج.

حساب المواطن صوتك مسموع

صوتك مسموعصوتك مسموع بالإضافة لرقم المواطن الموحد فهما أهم قنوات الاتصال بالبرنامج وتقديم الشكاوى، كما يفيد الموقع في حل مشكلات تسجيل الدخول وتوضيح أهم أسباب توقف الدفعة إن حدث وتوقفت لأي من الأسباب والتي أهمها على الإطلاق تحديث البيانات، حيث قد دعا البرنامج إلى ضرورة تحديث البيانات حتى لا يتم قطع نزول الدفعة الشهرية مع إلزام من قد بلغوا ثمانية عشر عام من تقديم ما يثبت استقلالهم بمسكن خاص وفق شروط البرنامج الجديدة.