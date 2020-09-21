السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن خالد يرأس الاجتماع الثاني للجنة متابعة تنفيذ المشروعات بالحدود الشمالية



عرعر 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمقر الإمارة ، اليوم , الاجتماع الثاني للجنة متابعة تنفيذ المشروعات بالمنطقة بحضور عدد من مديري الإدارات الحكومية .

واستمع سموه من مسؤولي القطاعات الحكومية لإيجاز عن المشروعات التنموية الجاري تنفيذها ومدى نسبة الإنجاز بها، والمشروعات الجديدة، وأهم المعوقات والحلول التي تتطلب سرعة تنفيذ كل مشروع في جامعة الحدود الشمالية والتعليم وفرع السياحة والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .

كما بحث الاجتماع الإجراءات التنسيقية المعتمدة بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتفعيل إجراءات التواصل والتعاون مع "البرنامج الوطني لدعم إدارة المشاريع في الجهات العامّة لتحسين كفاءة وجودة المشاريع والحد من هدر الإمكانات والوقت.

ونوه سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بما تلقاه المنطقة من دعم وعطاء خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين - حفظهما الله -وتلمس احتياجات المواطنين في المجالات كافة، مما يتطلب من الجميع الحرص والاهتمام بما يخدم الصالح العام وتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية وفق المواصفات الفنية لكل مشروع والالتزام بأوقات الإنجاز .

وأكد سموه أهمية تواجد المشاريع الرأسمالية كمًا ونوعًا في المنطقة لبناء قاعدة تنموية قوية ومحفزة للمزيد من التنمية في جميع القطاعات الاقتصادية والمجالات الخدمية التي توفر المزيد من الفرص الوظيفية والاستثمارية وتضاعف انتاجية المنطقة ومساهمتها في اجمالي الناتج المحلي، مبينًا أن ذلك يرفع من جاذبية المنطقة للمزيد من النمو السكاني والاقتصادي.

ودعا سموه الجميع لاستشعار المسؤولية وأدائها بكل أمانة وإخلاص وإتقان مع روح المبادرة والعطاء والتعاون والتنسيق، مبينًا أن الجميع جنود فاعلون في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ التي تمثل للجميع مرجعًا لتعزيز الجهود والطاقات والإمكانات لجعل المملكة في مصاف الدول المتقدمة .

// انتهى //

14:35ت م

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