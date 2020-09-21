السعودية اليوم / جامعة الجوف تنفذ أكثر من 20 ألف ساعة دراسية ‏خلال الأسبوع الثالث للعام الجامعي الحالي



سكاكا 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واس

نفذت جامعة الجوف خلال الأسبوع الثالث من العام الجامعي الحالي 20061 ساعة دراسية عن طريق إنشاء 7447 جلسة افتراضية شارك بتقديمها أكثر من 1314 عضو هيئة تدريس، وبلغ عدد الحاضرين فيها من طلبة الجامعة 216267 وعدد الحاضرين 106240 طالباً وطالبة، وذلك ضمن تفعيل عملية التعليم عن بُعد مع استمرار جائحة

وأوضح عميد عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد الدكتور ماجد الفياض أن إجمالي الطلبة الذين واصلوا تعليمهم من خلال الجلسات الافتراضية التي تم إنشاؤها خلال الأسبوع الثالث للعملية التعليمية بلغ 25061 طالباً وطالبة، تلقوا دروسهم ومحاضراتهم في 8089 مقرراً دراسياً، كما شهد الاسبوع إقامة 12966 لوحة نقاش و61991 تقييماً، وإتاحة 4635 ملفاً وتسجيل دخول على النظام لحوالي 115224 مستخدماً.

// انتهى //

14:23ت م

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سكاكا 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واسنفذت جامعة الجوف خلال الأسبوع الثالث من العام الجامعي الحالي 20061 ساعة دراسية عن طريق إنشاء 7447 جلسة افتراضية شارك بتقديمها أكثر من 1314 عضو هيئة تدريس، وبلغ عدد الحاضرين فيها من طلبة الجامعة 216267 وعدد الحاضرين 106240 طالباً وطالبة، وذلك ضمن تفعيل عملية التعليم عن بُعد مع استمرار جائحة كورونا وأوضح عميد عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد الدكتور ماجد الفياض أن إجمالي الطلبة الذين واصلوا تعليمهم من خلال الجلسات الافتراضية التي تم إنشاؤها خلال الأسبوع الثالث للعملية التعليمية بلغ 25061 طالباً وطالبة، تلقوا دروسهم ومحاضراتهم في 8089 مقرراً دراسياً، كما شهد الاسبوع إقامة 12966 لوحة نقاش و61991 تقييماً، وإتاحة 4635 ملفاً وتسجيل دخول على النظام لحوالي 115224 مستخدماً.// انتهى //14:23ت م0089

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