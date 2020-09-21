السعودية اليوم / وكيل الرئيس العام لشؤون الحرمين للمشاريع يتفقد أعمال مشروع خزان المياه الإستراتيجي



مكة المكرمة 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واس

تفقد وكيل الرئيس العام لشؤون الحرمين للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس سلطان بن عاطي القرشي اليوم أعمال مشروع خزان المياه الإستراتيجي المغذي للمسجد الحرام.

وأبان المهندس القرشي أن الخزان من أهم المشاريع الإستراتيجية في خدمات البنية التحتية لمشروع التوسعة

مما يذكر أن الخزان الإستراتيجي مخصص للحرم فقط، وسيتم ربطه بالخزان القديم الخرساني سعة ٨٠٠٠٠ متر مكعب، وقطر خطوط الأنابيب من الخزان إلى الحرم ٨٠٠ متر وتم الانتهاء من حوالي ٩٣% من خطوط الأنابيب، كما يتم تزويد الخزان بالمياه عبر محطة المياه بالدائري الثالث ومن ثم إلى محطة الضخ بحي الكعكية لترفع المضخات المياه إلى الخزان إلى المعدني فوق الجبل ومن الخزان المعدني إلى المسجد الحرام ومرافقه المحيطة به.

// انتهى //

14:20ت م

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مكة المكرمة 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واستفقد وكيل الرئيس العام لشؤون الحرمين للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس سلطان بن عاطي القرشي اليوم أعمال مشروع خزان المياه الإستراتيجي المغذي للمسجد الحرام.وأبان المهندس القرشي أن الخزان من أهم المشاريع الإستراتيجية في خدمات البنية التحتية لمشروع التوسعة السعودية الثالثة للمسجد الحرام ومرافقه، الذي تمت الاستفادة منه خلال موسم شهر رمضان المبارك للعام 1442هـ مشيرا إلى أن الخزان الإستراتيجي يبلغ حجمه ١٤٠٠٠٠ متر مكعب وقطره ١٠٠ متر، وقاعدته وجداره من مادة الحديد والسقف من مادة الألمنيوم.مما يذكر أن الخزان الإستراتيجي مخصص للحرم فقط، وسيتم ربطه بالخزان القديم الخرساني سعة ٨٠٠٠٠ متر مكعب، وقطر خطوط الأنابيب من الخزان إلى الحرم ٨٠٠ متر وتم الانتهاء من حوالي ٩٣% من خطوط الأنابيب، كما يتم تزويد الخزان بالمياه عبر محطة المياه بالدائري الثالث ومن ثم إلى محطة الضخ بحي الكعكية لترفع المضخات المياه إلى الخزان إلى المعدني فوق الجبل ومن الخزان المعدني إلى المسجد الحرام ومرافقه المحيطة به.// انتهى //14:20ت م0088

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