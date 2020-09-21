، صورة أوباما أكدتها.. اكتشاف ثغرة في "خوارزميات" تويتر تُظهر تحيزًا عرقيًّا محتملًا ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
كشفت تقارير صحفية عالمية عن ثغرة في خوارزميات منصة التدوين المصغر "تويتر"، التي تُظهر تحيزًا عرقيًّا محتملًا للمنصة.
وأشار موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، إلى أن تويتر أقرت بصورة جزئية، بخطأ "الخوارزميات" الخاصة بها.
ونقل الموقع عن ليزا كيلي، المسؤولة في منصة "تويتر"، أن الشركة ستقوم بمراجعة الخوارزميات وضبطها من جديد.
وظهر الموضوع عندما كشفه مهندس التشفير، توني أرشييري، الذي أظهر أن خوارزمية تويتر متحيزة في تحديد أولويات الصور، عندما حاول إرفاق صور لباراك أوباما وميتش ماكونيل بالتغريدات.
وظهر في تلك التغريدات أن تويتر أظهرت صورة ماكونيل حصريًّا؛ بينما لم تظهر صورة أوباما إلا عندما قلب أرشييري ألوان الصورة؛ بحيث جعل لون بشرة أوباما بيضاء.
ولاحظ أيضًا خبير التشفير، مات بلايز، أن تلك الأولوية مختلفة بصورة كبيرة عبر خدمة "تويت ديك"، التي ظهرت أكثر حيادية من إصدار "تويتر" العادي.تويتر الخوارزميات
21 سبتمبر 2020 - 4 صفر 1442 10:51 AM
خبير التشفير "مات بلايز": تلك الأولوية مختلفة بصورة كبيرة عبر خدمة "تويت ديك"صورة أوباما أكدتها.. اكتشاف ثغرة في "خوارزميات" تويتر تُظهر تحيزًا عرقيًّا محتملًا
كشفت تقارير صحفية عالمية عن ثغرة في خوارزميات منصة التدوين المصغر "تويتر"، التي تُظهر تحيزًا عرقيًّا محتملًا للمنصة.
وأشار موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، إلى أن تويتر أقرت بصورة جزئية، بخطأ "الخوارزميات" الخاصة بها.
ونقل الموقع عن ليزا كيلي، المسؤولة في منصة "تويتر"، أن الشركة ستقوم بمراجعة الخوارزميات وضبطها من جديد.
وظهر الموضوع عندما كشفه مهندس التشفير، توني أرشييري، الذي أظهر أن خوارزمية تويتر متحيزة في تحديد أولويات الصور، عندما حاول إرفاق صور لباراك أوباما وميتش ماكونيل بالتغريدات.
وظهر في تلك التغريدات أن تويتر أظهرت صورة ماكونيل حصريًّا؛ بينما لم تظهر صورة أوباما إلا عندما قلب أرشييري ألوان الصورة؛ بحيث جعل لون بشرة أوباما بيضاء.
ولاحظ أيضًا خبير التشفير، مات بلايز، أن تلك الأولوية مختلفة بصورة كبيرة عبر خدمة "تويت ديك"، التي ظهرت أكثر حيادية من إصدار "تويتر" العادي.
، صورة أوباما أكدتها.. اكتشاف ثغرة في "خوارزميات" تويتر تُظهر تحيزًا عرقيًّا محتملًا ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر صورة أوباما أكدتها.. اكتشاف ثغرة في "خوارزميات" تويتر تُظهر تحيزًا عرقيًّا محتملًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.