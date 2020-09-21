محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 90.930 سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، شفاء 762 حالة من فيروس كورونا المستجد. وأوضحت وزارة الصحة الكويتية اليوم، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 90.930 حالة، مؤكدةً تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.الكويت فيروس كورونا الجديد 21 سبتمبر 2020 - 4 صفر 1442 10:56 AM Advertisements إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 90.930 الكويت.. 762 ينضمون لقائمة المتعافين من كورونا الكويت.. 762 ينضمون لقائمة المتعافين من كورونا سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، شفاء 762 حالة من فيروس كورونا المستجد. وأوضحت وزارة الصحة الكويتية اليوم، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 90.930 حالة، مؤكدةً تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن. الكلمات المفتاحية ، الكويت.. 762 ينضمون لقائمة المتعافين من كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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