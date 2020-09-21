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"الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على الباحة تستمر حتى 7 مساءً

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محمد بن مسعود - الدمام - قالت: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، تشمل محافظات: المندق وبلجرشي وبني حسن.

وبيّنت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً -بمشيئة الله-.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية الباحة

21 سبتمبر 2020 - 4 صفر 1442 10:42 AM

قالت: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية

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"الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على الباحة تستمر حتى 7 مساءً
وكالة الأنباء السعودية (واس)

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، تشمل محافظات: المندق وبلجرشي وبني حسن.

وبيّنت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً -بمشيئة الله-.

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المصدر : الخليج 365

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