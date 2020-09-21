، تعزيزاً للمخزون.. "الحبوب" ترسي 540 ألف طن شعير على مناشئ عدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - الدفعة 6 من "الاتحاد الأوروبي وأستراليا والبحر الأسود و الأمريكتين باستثناء كندا"

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب أنها أتمت إجراءات ترسية استيراد كمية (540,000) طن من الشعير موزعة على مناشئ "الاتحاد الأوروبي، أستراليا، البحر الأسود، أمريكا الجنوبية والشمالية (باستثناء كندا)، التي تمثل الدفعة السادسة لكميات الشعير العلفي المتعاقد عليها هذا العام (2020م).

وأوضح المحافظ المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس في تصريح له، اليوم، أنه تمت دعوة عدد (25) شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب والمؤهلة تقدمت منها (16) شركة للمنافسة على توريد الكميات المطروحة، وتمت الترسية على عدد (6) شركات عالمية تقدمت بأقل الأسعار لكل شحنة، وتوزعت الشحنات على موانئ المملكة المطلة على البحر الأحمر بواقع (7) شحنات كميتها (420,000) طن، وموانئ المملكة المطلة على الخليج العربي بواقع شحنتين كميتهما (120,000) طن وذلك للتوريد خلال الفترة (نوفمبر - ديسمبر 2020م).

وأفاد بأن ترسية هذه الدفعة تأتي في إطار تعزيز المخزون الإستراتيجي للشعير المستورد، وأنه بتلك الكمية تكون المؤسسة قد تعاقدت منذ بداية هذا العام على نحو (5) ملايين طن، ويمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية والمناشئ لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني على الرابط التالي:

http://www.sago.gov.sa/Import/Barely

المؤسسة العامة للحبوب