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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً عن هطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.
ويشمل الإنذار مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات: خميس مشيط وأحد رفيدة وتنومة والنماص وسراة عبيدة وظهران الجنوب والحرجة، حيث تستمر الحالة الجوية حتى الساعة الـ ٧ مساءً.حالة الطقس الأرصاد أمطار
"الأرصاد" تبشّر عسير.. حالة ماطرة تستمر حتى 7 مساءًوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-09-21
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً عن هطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.
ويشمل الإنذار مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات: خميس مشيط وأحد رفيدة وتنومة والنماص وسراة عبيدة وظهران الجنوب والحرجة، حيث تستمر الحالة الجوية حتى الساعة الـ ٧ مساءً.
21 سبتمبر 2020 - 4 صفر 1442
09:48 AM
تصحب بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً عن هطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.
ويشمل الإنذار مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات: خميس مشيط وأحد رفيدة وتنومة والنماص وسراة عبيدة وظهران الجنوب والحرجة، حيث تستمر الحالة الجوية حتى الساعة الـ ٧ مساءً.
، "الأرصاد" تبشّر عسير.. حالة ماطرة تستمر حتى 7 مساءً ،
المصدر : الخليج 365
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