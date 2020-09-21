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شكرا لمتابعة خبر عن «المسند»: رفحاء تسجل أعلى درجة حرارة خلال الـ24 ساعة الماضية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، اليوم الاثنين، عن قائمة بأعلى درجة حرارة سُجلت على مستوى العالم خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضح الدكتور عبدالله المسند، أنه جاءت رفحاء الأولى في القائمة بدرجة 44.7م، فيما توقع أن تكون الرياح، اليوم، شمالية إلى شمالية شرقية نشطة، وقد تثير الغبار على أجزاء من الشرقية والوسطى.
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