شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ردة فعل غير متوقعة لطفل يقود مركبة أثناء اقتراب سيارة المرور نحوه والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):كشف مقطع فيديو، اليوم الاثنين، عن طفل وهو يقود مركبة في أحد شوارع المملكة.
وجاء الطفل في الفيديو، وهو يجلس في السيارة بجوار أحد الأشخاص الذي يقوم بتعليمه القيادة ليلاً، لتمر سيارة المرور نحو الطفل، فحاول الاختباء منها تحت عجلت القيادة.
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