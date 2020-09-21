شكرا لمتابعة خبر عن «الحصيني»: رياح نشطة مثيرة للغبار على عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الاثنين 1442/2/4هـ رياح نشطة مثيرة للغبار من خفيف لمتوسطة، على حفر الباطن والصمان وسدير والوشم والمحمل والشعيب والعاصمة الرياض والخرج.

وأوضح عبدالعزيز الحصيني، أن الحالة تشمل: حوطة بني تميم حتى نجران والربع الخالي وتبوك وشمال جازان، لافتًا إلى أن من لديه مناسبة يحتاط، كما متوقع هطول أمطار على مرتفعات عسير وجازان.