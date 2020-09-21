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شكرا لمتابعة خبر عن «الحصيني»: رياح نشطة مثيرة للغبار على عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الاثنين 1442/2/4هـ رياح نشطة مثيرة للغبار من خفيف لمتوسطة، على حفر الباطن والصمان وسدير والوشم والمحمل والشعيب والعاصمة الرياض والخرج.
وأوضح عبدالعزيز الحصيني، أن الحالة تشمل: حوطة بني تميم حتى نجران والربع الخالي وتبوك وشمال جازان، لافتًا إلى أن من لديه مناسبة يحتاط، كما متوقع هطول أمطار على مرتفعات عسير وجازان.
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