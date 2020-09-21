شكرا لمتابعة خبر عن إنهاء معاناة مريضين من إنحناء للعمود الفقري في بيشة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى): تمكن بفضل الله المشرف العام على مستشفى الملك عبدالله ببيشة الدكتور صالح آل خبتي استشاري جراحة العظام وجراحة العمود الفقري إنهاء معناه مريضين من انحناء العمود الفقري بإجراء عمليتين جراحيه تكللت بالنجاح . تمكن بفضل الله المشرف العام على مستشفى الملك عبدالله ببيشة الدكتور صالح آل خبتي استشاري جراحة العظام وجراحة العمود الفقري إنهاء معناه مريضين من انحناء العمود الفقري بإجراء عمليتين جراحيه تكللت بالنجاح . الجدير بالذكر أن مستشفى الملك عبدالله في بيشة يعد واحد من الصروح الطبية على مستوى المنطقة، وهو مستشفى مرجعي وتبلغ سعته السريرية ٣٦٥ سرير، ويضم جميع التخصصات والأقسام الطبية المختلفة.

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