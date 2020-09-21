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شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. بلدية محافظة أملج تواصل استعداداتها لليوم الوطني الـ 90 والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):تواصل بلدية محافظة أملج ، استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ 90 للمملكة .
وأوضح رئيس بلدية محافظة أملج المكلف ماجد محمد الصيدلاني أن البلدية تعمل على مدار الساعة للإسهام مع الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية في المحافظة بإبراز مظاهر الاحتفال باليوم الوطني في الشوارع والميادين العامة , من خلال تزيين أعمدة الإنارة بالأعلام الوطنية ونشراللوحات التي تعبر عن هذه المناسبة الوطنية الغالية في شوارع وميادين المحافظة .
وأضاف الصيدلاني أن البلدية حرصت على تهيئة المنتزهات والحدائق والمسطحات الخضراء لاستقبال زوار وأهالي المنطقة خلال إجازة اليوم الوطني .
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