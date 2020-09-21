︎ :
.
احتفلت إذاعة القرآن الكريم أمس (الأحد) بمرور 50 عامًا على تأسيسها؛ وانطلاق بثها على الأثير في كل من الرياض وجدة، بآيات من سورة البقرة بصوت القارئ الشيخ عبدالله خياط.
وتم افتتاح الإذاعة بتوصية من الملك فيصل بن عبدالعزيز في 2 صفر من عام 1392هـ، الموافق 17 مارس 1972م، لتكون دعماً جديداً للعمل الدعوي في المملكة وفي العالم ككل.
ومرت الإذاعة بعدة مراحل من التطور بداية من عهد الأسطوانات وانتهاء بالعصر الرقمي، حيث حققت خلال السنوات الخمسين الماضية قفزات كبيرة على مختلف الأصعدة، حتى وصل صوتها إلى 78 دولة في مختلف قارات العالم.
وأوضح مساعد مدير الإذاعة عبدالرحمن الشايع أن الإذاعة تبث القرآن الكريم في 75% من الوقت، فيما يخصص الوقت المتبقي للبرامج العلمية والشرعية، وفي مقدمتها برنامج “نور على الدرب” الذي بدأ بثه مع انطلاقة الإذاعة، لافتاً إلى أن لدى الإذاعة أكثر من 145 مصحفا مرتلا.
كانت هذه تفاصيل خبر إذاعة القرآن الكريم تحتفل بمرور 50 عامًا على تأسيسها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.