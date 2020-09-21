فيديو.. جانب من استعراض القوات الجوية استعدادا لعرض اليوم الوطني

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نشر الصحفي عناد العتيبي مقطع فيديو يظهر استعراض طائرة تابعة للقوات الجوية استعدادًا لاحتفالات اليوم الوطني. واستعرض الفيديو، الذي تم تصويره من كبينة القيادة لإحدى الطائرات، تحليق مقاتلة القوات الجوية، وذلك ضمن الاستعدادات التي تقوم بها قبل العرض الجوي المقرر عمله في اليوم الوطني الموافق 23 سبتمبر الجاري.





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