لخفض فاتورة الاستهلاك.. تأكد من هذه العوامل قبل شراء عوامة خزان المياه لعقارك

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حددت شركة المياه الوطنية بعض العوامل الرئيسية التي يجب توافرها في عوامة خزان المياه لضمان خفض فاتورة الاستهلاك وسلامة المنزل من التلفيات والتسريبات.

وشددت على ضرورة التأكد من أن العوامة تعمل بشكل صحيح وتطفو على الماء وخالية من الثقوب، بالإضافة إلى التأكد من جودة المادة المصنوعة منها العوامة، (الكرة والذراع) وأن تكون من البلاستيك والنحاس لمقاومة الصدأ والترسبات، مؤكدة ضرورة وجود ضمان على قطعة العوامة لاستبدالها عند ظهور عيوب فيها.

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وأشارت إلى أن سلامة العوامة تسهم في خفض فاتورة الاستهلاك وتضمن سلامة المنزل من التلفيات والتسريبات، إضافة إلى مساهمتها في منع هدر المياه، مشددة على ضرورة فحص العوامة بصفة دورية واستبدالها فورًا إذا لم تكن تعمل بصورة جيدة.

يُذكر أن ما يقارب 80% من التسريبات داخل المنزل سببها عطل عوامة الخزان الأرضي.



