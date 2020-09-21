وزير التعليم يوجَّه نصيحة لأولياء الأمور لنجاح التدريس عن بعد

جدَّد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، دعوته لأولياء الأمور لمشاركة المعلمين في رسالتهم لنجاح تجربة التعليم عن بعد.

وأضاف الوزير، خلال لقائه برنامج «الراصد» المذاع على قناة الإخبارية، إن التعليم عن بعد أمر مهم، ومن الضروري مشاركة المجتمع وجميع أصحاب المصلحة فيه من طلاب وأولياء أمور؛ لذلك حاولنا بناء شراكة مع الأسرة وولي الأمر في هذا الشأن.

واستكمل وزير التعليم: إن المدارس هي مركز الدعم الأول؛ في نجاح التعليم عن بعد، كما أن المعلمين مستعدين للذهاب إلى المنازل لمساعدة أولياء الأمور (في تسهيل التعليم عن بعد)؛ لأنهم أصحاب رسالة وليسوا بأصحاب وظيفة عادية، مستشهدًا في ذلك بتجربة معلم اللغة العربية محمد بن حسن الفيفي، الذي تحدى المعلم المرض وواصل أداء رسالته لطلابه على الرغم من إصابته بمرض السرطان.