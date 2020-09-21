طلاب الطائف يحتفلون باليوم الوطني الـ90 في 1831 مدرسة

بدأ أكثر من 250 ألف طالب وطالبة في 1831 مدرسة في الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف صباح اليوم احتفالاتهم بمناسبة اليوم الوطني الـ90، تحت شعار همة حتى القمة، والذي يوافق 23 سبتمبر 2020.

ويأتي الاحتفال بالذكرى الخالدة لتوحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز؛ من منطلق تعزير الانتماء الوطني وترسيخ القيم الدينية، وتأكيد البيعة ومشاعر الولاء لخادم الحرمين الشريفين، ولتأصيل القيم الوطنية في نفوس الطلاب والطالبات، وربطهم بماضيهم العريق، والتعريف بمكانة الوطن وعطائه لأبنائه، وتذكيرًا بنعمة الأمن والاستقرار واللحمة الوطنية، وانطلاقًا من ترسيخ معاني الإيجابية تجاه مكتسبات الوطن ومشاريعه التنموية لدى أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات.

وانطلقت برامج الاحتفال باليوم الوطني تحت شعار همة حتى القمة من أمس الأحد وتستمر حتى العاشر من هذا الشهر، بفعاليات وبرامج وأنشطة عن بُعد، عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة وشبكات التواصل المتاحة.

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فيما أعدت الإدارة العامة للتعليم خطة برامجية متكاملة لهذه المناسبة، سيتم تنفيذها عن بعد في المدارس على المنصات المعتمدة ووسائل التواصل الاجتماعي، تطبيقًا للإجراءات الاحترازية الصحية.

ونظمت إدارتا النشاط الطلابي "بنين، وبنات" فعاليات تتضمن برامج متنوعة، شملت مسابقات طلابية وتطوعية، وبرامج تدريبية، باشراك جميع الطلاب والطالبات بمختلف فئاتهم وأسرهم، كما تتناول عرض جهود المملكة في حفظ الأمن، وتضحيات شهداء الواجب، وجهودها في مواجهة جائحة كورونا، ودورها المملكة؛ حيث شملت مساعداتها كل أنحاء العالم في جميع الجوانب الإنسانية المعنوية منها والمادية.

ورفع المدير العامّ للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي خالص التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وإلى الشعب السعودي كافة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني 90.

وأضاف اللهيبي، أن المملكة خلال تسعة عقود شهدت نقلة نوعية في كل المجالات بتنمية الإنسان والمكان، كانت باكورتها منذ عهد المؤسس الملك عندما وحّد الوطن تحت راية التوحيد، وجمع أبناء الوطن من البادية والحاضرة على أرض واحدة، ما جعل الخطوات والقفزات في الإنجازات البشرية للمواطن السعودي على مر تلك العقود محل اهتمام شعوب العالم، قائلًا: إن وزارة التعليم جعلت من الاحتفاء باليوم الوطني 90 مناسبة لترسيخ الرؤية الطموحة للمملكة 2030 وتعزيز قيم المواطنة وتعميقها لدى منسوبي الوزارة إيمانًا منها بأهمية ربط الأبناء بالوطن الغالي وتعزيز مكانته في نفوسهم واستشعار نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.