توضيح من أبشر بشأن «مشكلات تسجيل رقم الجوال»

أوضحت منصة أبشر آلية تجاوز مشكلات تسجيل رقم الجوال الصحيح؛ لضمان استمرار استفادة المواطنين من خدماتها.

وتقلت المنصة عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر» من أحد المستفيدين قال فيه، حاولت أسجل دخول بمنصة أبشر، لكنني حصلت على رد مفاده، أن رقم الجوال متغير برقم غريب، وكلما حاولت أعدِّله عن طريق تطبيق البنك لا يتم ضبطه فما المشكلة وعلى أساس تم تغيير رقمي؟

وردَّت منصة أبشر، بأن المستفيد عليه -في هذه الحالة- زيارة أحد أجهزة الخدمة الذاتية لمنصة أبشر؛ لتحديث رقم الجوال، حيث يعمل جهاز الخدمة الذاتية حسب وقت عمل الجهة أو المركز المتواجد به، سواء دائرة حكومية أو مستشفى أو مركز تجاري، ويمكن معرفة مواقع الأجهزة عبر الرابط التالي: أضغط هنا