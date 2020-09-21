الأرصاد: رياح مثيرة للغبار وسحب رعدية اليوم في 6 مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن طقس اليوم الإثنين، رياحاً نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض والمنطقة الشرقية، فيما تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مناطق «جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة».

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 12-32كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.