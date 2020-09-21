«الأحوال المدنية» تُبيِّن الإجراء المطلوب في حالة مضي موعد تجديد الهوية الوطنية

أوضحت إمكانية الحجز مجددًا

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، الإجراءات المطلوبة من المواطن في حالة مضي موعد تجديد الهوية الوطنية. وقالت الوكالة، عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء» بموقع «تويتر»، في حالت مضي الموعد الذي تم حجزه مسبقًا للمواطن؛ لتجديد الهوية الوطنية يتم إلغاؤه، بينما يمكن حجز موعد جديد؛ وجاء ذلك ردًّا من «الأحوال المدنية على سؤال أحد المستفيدين قال فيه: «تعرضت لظروف منعتني من الحضور لمكتب الأحوال المدنية لتجديد الهوية وحاولت تعديل الموعد أو إلغائه دون أن أتمكن من ذلك، فما الحل؟».

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